Per anni la carenza di medici del 118 è finita costantemente sulle pagine della stampa locale. Ora, alla Asl di Benevento si respira un clima diverso.

Con l’insediamento del nuovo direttore generale Tiziana Spinosa, l’azienda sanitaria ha avviato un percorso orientato al potenziamento dei servizi territoriali e alla piena tutela dei Livelli essenziali di assistenza (Lea).

Il servizio di emergenza-urgenza 118, da tempo sotto pressione per la difficoltà di reperire medici disponibili ai turni, rappresenta uno dei fronti principali dell’intervento manageriale. L’obiettivo dichiarato è garantire la massima presenza del medico 118 sul territorio, rafforzando la rete dell’emergenza e assicurando continuità assistenziale ai cittadini della provincia.

