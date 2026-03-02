Pugno duro della Polizia locale in valle Caudina: patenti ritirate e auto sequestrate

La Polizia locale della Valle caudina continua a confermarsi un baluardo imprescindibile per la legalità e la sicurezza urbana. In una recente mattinata di servizi mirati, gli agenti guidati dal Capitano Serafino Mauriello hanno inferto un colpo significativo alle infrazioni stradali e ai potenziali rischi per la pubblica incolumità, portando a termine un’operazione ad alto impatto che sottolinea la costante vigilanza sul territorio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia