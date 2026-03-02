Flessione per numero di voti, ma recupero della maggioranza, anche se per il rotto della cuffia. Le due liste di Mastella ottengono 5 seggi che, con il presidente Lombardi, consentiranno di amministrare la Provincia.

Risicata, ma comunque la rappresentanza di Noi di centro-Essere democratici è pur sempre prevalente, anche se è la stessa eletta nel dicembre 2023, maggioranza poi smarrita per l’uscita di Carmine Agostinelli, oggi coordinatore della segreteria provinciale di Fratelli d’Italia, non ricandidatosi. Se Mastella ha contrato le liste, presentandone 2 anziché 3, il centrodestra ha imboccato l’opzione opposta, con la Lega staccatasi dalla lista Unione dei moderati, un azzardo premiato dagli elettori, i 901 votanti tra sindaci e consiglieri comunali che hanno disegnato la nuova geografia consiliare della Rocca dei Rettori: la formazione allestita da Fratelli d’Italia e Forza Italia ha confermato i 3 consiglieri, uno di matrice meloniana, gli altri due berlusconiana, ai quali il centrodestra aggiunge il seggio conquistato dalla Lega, che costituisce la vera sorpresa positiva della tornata elettorale.

