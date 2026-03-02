Parte alle 12:00 di oggi lunedì 2 marzo 2026 e fino alle ore 14:00 di mercoledì 15 aprile 2026, l’attivazione della procedura regionale per presentare domanda per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) nei territori comunali della Campania, compreso il Comune di Benevento.

A partire da martedì 3 marzo e fino al 14 aprile 2026, il Comune di Benevento metterà a disposizione uno sportello informativo dedicato, aperto presso gli uffici del Settore Urbanistica del Comune di Benevento, di martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e di giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

