Al posto giusto nei momenti decisivi della stagione. Come al “Viviani”, contro il Potenza, nei due passi preziosi per il pallone del vantaggio che vale i tre punti.

Guglielmo Mignani si conferma una delle armi letali del Benevento, a partita in corso così come dall’inizio. Una chance da titolare che l’ex Pianese non si è lasciato sfuggire, spalancando la strada alla Strega verso la fuga e con la testa già rivolta a giovedì, il giorno del giudizio. “Sappiamo che l’obiettivo principale è solo uno, e lo conosciamo tutti” è l’istantanea scattata da Mignani nel postpartita, analizzando la sua prestazione.

