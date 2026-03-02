Vannucchi 6,5: Il duello con Murano lo vince a testa altissima: prima risponde bene alla conclusione a incrociare dell’ex Crotone, poi si esalta quando il numero 9 ci prova da terra, pur toccandola col braccio. Un altro clean sheet pesantissimo
Pierozzi 6: Tanti compiti nella sua metà campo cercando di tenere a bada un D’Auria che, quando può, riesce a creare pericoli. Qualche minuto per prendere le misure dell’avversario per poi alzare il muro: di lì non si passa. Prestazione maiuscola in difesa
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia