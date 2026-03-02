Ci sono vittorie che valgono tre punti e ce ne sono altre che ne valgono molti di più. Il blitz del Benevento a Potenza (0-1, gol di Mignani) rientra sicuramente nella seconda categoria, perché la truppa giallorossa non ha solo aggiunto altri tre mattoncini al suo percorso, ma ha pure aumentato a sette le lunghezze di vantaggio sul Catania – fermato sul pari dalla Salernitana -, compiendo un passo in più verso l’obiettivo, proprio nella settimana che porta alla partitissima del ‘Vigorito’. Non è ancora una sentenza scritta sull’esito del campionato, ma sicuramente il margine è consistente, difficile da azzerare quando mancano nove giornate alla fine della stagione regolare. Una situazione che permette alla squadra di Floro Flores di arrivare allo scontro diretto in una posizione di forza, perché può gestire emotivamente la gara e può giocare con la pressione tutta addosso agli avversari, cosa che trasforma quel margine in classifica in vantaggio psicologico prima che aritmetico.

