Centrodestra soddisfatto. Aveva detto che marciare divisi per poi colpire uniti sarebbe stata una delle opzioni condivise. In effetti, la scelta della Lega di correre da sola non era stata apprezzata da Fratelli d’Italia e soprattutto da Forza Italia. Ma la corsa solitaria dei salviniani ha fruttato l’aumento a 4 dei consiglieri dello schieramento. Non ci credeva nessuno, forse neppure i diretti interessati. Il Pd, con la segretaria Marcantonio, indirà una conferenza stampa, mentre Mastella l’ha già indetta per stamattina.

Non lesina commenti, invece, il centrodestra. Apre Mimmo Matera: “Siamo soddisfatti del risultato. Confermiamo la elezione di tre consiglieri provinciali, quanti erano gli eletti nel 2023. Ottimo anche il risultato della Lega che è riuscita ad eleggere un consigliere provinciale, quindi sono quattro quelli del centrodestra. Questo il freddo dato numerico delle elezioni. Per quanto riguarda invece la valutazione politica, ritengo che questo risultato possa essere il viatico per il cambio di presidenza nel prossimo autunno. Infatti i numeri degli amministratori e dei voti ponderati offrono la possibilità di cambiare il presidente della Provincia. Mastella passa da 45.787 di 2 anni fa (Noi di centro, Noi campani ed Essere democratici 17234+9058+19495? = 45.787) a 40.356 (Ndc e “Uniti, Sanniti 17596+22750? = 40.346). Noi passiamo da 28.288 (centro destra unito) a 34.308 (Unione dei moderati e Sannio insieme 24264+10044? = 34.308). Mastella perde 5.441 voti, noi avanziamo di 6.020 voti. Questo è il dato, peraltro nel periodo in cui Mastella veniva dato in forte ascesa!”.

