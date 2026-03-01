L’opposizione incalza il sindaco Ricci su Palazzo dell’Aquila.

Dopo l’affondo della capogruppo di ‘San Giorgio futura’ Giovanna Petrillo, è la formazione ‘San Giorgio protagonista’ a pretendere un’operazione verità sulla procedura seguita dal Comune per acquisire l’immobile di Ginestra.

Ieri abbiamo parlato dello scambio tra Comune e Soprintendenza, con l’ufficio competente di Caserta e Benevento che aveva escluso la possibilità – richiesta dal settore tecnico sangiorgese il 22 dicembre 2025 – di ottenere tempo extra oltre i 60 giorni per l’esercizio del diritto di prelazione. Un conteggio partito dall’aggiudicazione del palazzo a un imprenditore locale, e scaduto il 29 dicembre scorso.

L’amministrazione Ricci, da informazioni in nostro possesso, non ha ancora gettato la spugna.

In questo quadro, la minoranza invoca chiarezza.

