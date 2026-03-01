Il Sannio è il territorio campano con il maggiore numero di autoveicoli in rapporto agli abitanti.

E’ quanto emerge nell’ultimo report del Centro studi Cgia di Mestre: con 740 veicoli per mille residenti, risultiamo primi nel territorio regionale e 28esimi in Italia, con dato mediano che si colloca ben al di sopra del parametro nazionale di 700 veicoli per mille abitanti. La provincia di Avellino si posiziona al secondo in Campania e al 43esimo in Italia, con 717 veicoli per mille residenti. E ancora, terzo in regione e 61esimo nella Penisola il salernitano, con 700veicoli ogni mille residenti; 63esimo in Italia e quarto in Campania il casertano con 683 veicoli ogni mille residenti, e infine 95esimo in Italia e quinto la provincia di Napoli con 639 veicoli ogni mille residenti.

