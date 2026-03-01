Un caso che solleva interrogativi sulla gestione dei servizi cimiteriali è emerso a Benevento, dove i familiari di un uomo deceduto nel giugno 2025 hanno presentato una formale diffida al Comune, contestando il presunto divieto di inumazione che avrebbe impedito di rispettare la volontà del defunto.

Secondo quanto ricostruito dai congiunti, l’uomo aveva espresso in modo chiaro il desiderio di essere sepolto a terra. Il giorno delle esequie, tuttavia, l’agenzia funebre avrebbe comunicato alla famiglia che l’amministrazione comunale avrebbe emesso un’ordinanza di divieto di inumazione, rendendo necessario l’acquisto di un loculo.

