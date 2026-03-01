Continua a migliorare il dato dell’inflazione a Benevento.
Lo attesa un’elaborazione dell’Unione Nazionale Consumatori sui dati Istat relativi al costo della vita nel mese di gennaio.
Il capoluogo sannita si inserisce all’undicesimo posto per quanto concerne l’incremento del costo della vita, per un soffio fuori dalla top ten delle città con minore impatto, con un tasso di variazione dello 0,5 per cento e aumento tendenziale su base annua di 110 euro.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia