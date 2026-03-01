Il primo ostacolo di una settimana che vale un campionato intero. Ma prima il Potenza, poi tutto il resto: è il mantra di Antonio Floro Flores che individua nei rossoblù l’unica priorità del suo Benevento in un momento cruciale della stagione. “Ragiono una partita alla volta” ha confidato in conferenza stampa, concentrando i riflettori su una squadra che in casa si è rivelata come un osso duro per qualsiasi avversario. Parlano i numeri per i rossoblù, imbattuti al “Viviani” e protagonisti di un percorso casalingo da applausi, privo di crolli né di passi falsi. Anche per questo motivo la trasferta in Basilicata del Benevento assume ancor più valore, aspettando lo scontro diretto decisivo contro il Catania. Prima di quella partita, però, c’è un’altra gara pesantissima da vincere, sfruttando la profondità della rosa e le tante risorse a disposizione del tecnico napoletano. Tra queste c’è la carta Della Morte, pronta ad essere giocata da Floro Flores al “Viviani”, da esterno offensivo di sinistra.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia