Sono terminate le operazioni di voto e lo spoglio per il rinnovo del Consiglio provinciale di Benevento. Questi gli eletti:
STRAVINO Giuseppe voti 7781 Unione Moderati
VALENTINO Carmine voti 7557 PD
CAPORASO Antonio voti 6867 Unione Moderati
RICCI Giuseppe voti 6762 Uniti, Sanniti
BOZZUTO Giuseppe voti 5915 Uniti, Sanniti
STRIANI Cesare voti 5448 Mastella-Ndc
ZANONE Giovanni voti 4986 Mastella-Ndc
VISCUSI Pasquale voti 4847 Sannio insieme
FALZARANO Vincenzo voti 4549 Unione Moderati
CIERVO Alfonso voti 3894 Uniti, Sanniti