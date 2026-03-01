L’Apice cade e lo fa nel derby con i cugini del Puglianello. Una sconfitta che potrebbe compromettere la corsa per la promozione diretta in serie D.

A festeggiare è il Puglianello che con cinismo e organizzazione riesce a superare la capolista ottenendo tre punti fondamentali per la salvezza. Non è stato il miglior Apice quello visto nel derby. Eppure aveva avuto un buon inizio rovinato però da due errori che saranno poi decisivi.

