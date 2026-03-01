Il Sud Italia viaggia inesorabile verso un profondo decremento della popolazione residente tra il 2024 e il 2080: -40,48%, a fronte del -22,30% della media italiana.

Lo dice un’analisi del Centro Studi Tagliacarne, pubblicata dal Sole 24 Ore Sud nell’articolo ‘Al Sud popolazione in forte calo: -40,5% nel 2080’. A livello regionale le flessioni più marcate, all’interno della ripartizione e nel periodo considerato, sono attese in Basilicata (-46,0%); Sardegna (-45,74%); Calabria (-41,91%); Puglia (-40,8%); Molise (-40,1%) e Campania (-38,5%).

