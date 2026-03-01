«In merito alla revoca del mio incarico di segretario generale supplente presso la Comunità Montana del Taburno, ritengo doveroso esprimere alcune considerazioni», così il segretario generale Carla Moscato.

«La motivazione formalmente addotta dal Presidente pro tempore, Gennaro Caporaso . secondo cui il segretario supplente “non ha posto in essere alcun adempimento per procedere alla nomina del Segretario Titolare” . è del tutto infondata e pretestuosa. Respingo con fermezza un addebito che non trova riscontro, né nei fatti né nel quadro normativo di riferimento. Non posso nascondere il mio rammarico sul piano umano. Essere revocata sulla base di contestazioni inconsistenti ferisce, soprattutto quando si è operato con dedizione, senso delle istituzioni e assoluto rispetto delle regole.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia