Il Comune di Telese Terme comunica che, per consentire l’avanzamento dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Alta Capacità Napoli-Bari (tratta Frasso Telesino – Telese), è stata disposta la chiusura temporanea al traffico del sottopasso ferroviario di via Giovanni XXIII da lunedì 2 marzo fino al termine previsto per il 15 maggio. L’ordinanza dell’Area Vigilanza prevede il divieto di transito veicolare e ciclopedonale nel tratto compreso tra l’intersezione con via E. Ferrari e l’intersezione con via Ferrovia.

