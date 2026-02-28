Una proposta di dimensionamento che prevede il divorzio dei plessi scolastici di Calvi dall’Istituto comprensivo ‘Siani’ con sede a Sant’Angelo a Cupolo, e il conseguente ingresso nel ‘Montalcini’ di San Giorgio del Sannio.
Nei giorni scorsi abbiamo parlato di questa iniziativa adottata dalla giunta comunale di Calvi, che vede nei circa 10 km che separano le scuole calvesi dalla sede del ‘Siani’ di Sant’Angelo a Cupolo un disagio per le famiglie degli studenti.
