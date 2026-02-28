Sanremo e l’attacco all’Iran, quando il festival fa i conti con la guerra: i precedenti

Sanremo, 28 feb. – (Adnkronos) – Non è la prima volta che Sanremo si trova ad andare in onda mentre intorno infuria una guerra. E non è la prima volta che il festival si trova a interrogarsi su un dilemma antico quanto irrisolto: come coniugare l’intrattenimento leggero e una gara di musica pop con le notizie di morte e distruzione?

Quest’anno è l’attacco all’Iran oggi, proprio nel giorno della finale dell’edizione 2026. Ma molti ricorderanno il 1991, quando la prima Guerra del Golfo bussò con forza alle porte della kermesse.

Nel gennaio 1991 prese avvio ‘Desert Storm’ (Tempesta del Deserto), la massiccia operazione militare condotta dal 17 gennaio al 28 febbraio 1991 da una coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti e autorizzata dall’Onu, volta a liberare il Kuwait dopo l’invasione irachena del 2 agosto 1990. Poche settimane dopo, dal 27 febbraio al 2 marzo, andò in scena il 41esimo festival di Sanremo. La Rai valutò a lungo l’ipotesi di un rinvio o addirittura di una cancellazione. La guerra era in diretta televisiva: le immagini dei bombardamenti su Baghdad scorrevano nei telegiornali di tutto il mondo e anche in Italia le reti venivano continuamente interrotte da edizioni straordinarie dei telegiornali. Il festival andò in onda, ma in un clima sospeso. La conduzione di Edwige Fenech e Andrea Occhipinti scelse toni sobri, quasi ieratici. In apertura della prima serata due bambini liberarono una colomba in segno di pace: un gesto simbolico, e nulla più. La guerra restò fuori dall’Ariston, confinata nelle “finestre” informative dei telegiornali. Intrattenimento e informazione vennero tenuti in compartimenti stagni.

Anche le canzoni, però, sembrarono rispecchiare un’aria pesante in quel 1991. A vincere fu Riccardo Cocciante con ‘Se stiamo insieme’, una crisi di coppia più malinconica che romantica. Renato Zero si classificò secondo con ‘Spalle al muro’, ritratto amaro della vecchiaia. Marco Masini arrivò terzo con ‘Perché lo fai?’, dedicata alla piaga dell’eroina. Tra le Nuove Proposte si impose Paolo Vallesi con ‘Le persone inutili’. Non fu un’edizione festosa, fu un festival che sembrò quasi chiedere il permesso di esistere.

Negli anni successivi il tema tornò a riaffacciarsi. Nel 1999 il Festival condotto da Fabio Fazio, affiancato dall’attrice e modella francese Laetitia Casta e dal premio Nobel Renato Dulbecco, andò in scena dal 23 al 27 febbraio, quando già si discuteva l’intervento Nato nei Balcani, noto come ‘Operazione Allied Force’, una campagna di bombardamenti aerei contro la Repubblica federale di Jugoslavia, che poi iniziò il 24 marzo e si concluse il 10 giugno successivo. Non mancarono anche in quel caso polemiche sul ruolo del servizio pubblico in tempi di guerra. E forse non fu un caso se Michail Gorbaciov, l’ultimo leader dell’Unione Sovietica, fu ospite d’eccezione di quel festival. La sua presenza segnò una svolta storica, offrendo una riflessione sul “nuovo mondo” post Guerra Fredda.

Nel 2003, alla vigilia della guerra in Iraq, iniziata il 20 marzo, l’allora direttore di Rai1, Fabrizio Del Noce, ipotizzò uno slittamento della kermesse, in programma dal 4 all’8 marzo. “Allora devo andare in America a parlare con Bush”, ironizzò Pippo Baudo, conduttore di quell’edizione. Il piano B era pronto: in caso di attacco angloamericano, spazio a ‘Porta a Porta’ con Bruno Vespa. La parola d’ordine fu chiara: nessun riferimento esplicito all’attualità. Baudo si limitò a ricordare l’invito al digiuno e alla preghiera di Papa Giovanni Paolo II, mentre alcuni artisti esibirono bandiere della pace.

Nel 2004, dopo l’attentato di Nassiriya, il festival condotto da Simona Ventura organizzò un collegamento con i militari italiani in Iraq. Fu una scelta che divise: c’era chi la considerò un doveroso omaggio e chi un’intrusione fuori luogo. Un monologo di Adriano Celentano riaccese la polemica: che cosa c’entravano i collegamenti con i soldati con una gara di canzoni?

Il 72esimo festival si svolse dal 1° al 5 febbraio 2022 con la conduzione – per il terzo anno consecutivo – di Amadeus, anche direttore artistico, ma non avvertì i venti di guerra che si stavano preparando. Poche settimane dopo, il 24 febbraio, la Russia avviò l’invasione su vasta scala dell’Ucraina, segnando una drammatica escalation del conflitto iniziato nel 2014.