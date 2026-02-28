Si è insediato il seggio elettorale per il voto di rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento di oggi 28 febbraio. Presso la “Sala Angelo Mario Biscardi” in Largo Carducci, al piano terradella palazzina sede degli Uffici Tecnici ed Amministrativi dellaProvincia di fronte alla Chiesa di San Gennaro, sono state portate a termine le operazioni preliminari per consentire il voto ai 934 elettori aventi diritto e cioé agli amministratori, sndaci e consiglieri comunali in carica nei 78 Comuni sanniti. Si vota dalle 8 alle 20 di oggi, 28 febbraio 2026 e subito dopo sarà effettuato lo spoglio.