Milano: tram deragliato, ripresa circolazione

Milano, 28 feb. (Adnkronos) – Ci sono volute alcune ore e il lavoro congiunto di vigili del fuoco, Polizia locale e Atm per spostare il tram della linea 9 che ieri, probabilmente a causa del malore del conducente, è deragliato finendo la sua corsa all’angolo con via Lazzaretto a Milano. Un impatto devastante che ha causato due morti, due uomini che viaggiavano sul mezzo di trasporto, e una quarantina di feriti. La circolazione sul tratto di rotaie che corre da piazza della Repubblica lungo viale Vittorio Veneto è regolare. Sul luogo dell’incidente resta transennato l’angolo dove il tram ha impattato contro un palazzo sventrando la vetrina del locale al piano terra. Il tram incidentato è sotto sequestro per permettere alla pm di Milano Elisa Calanducci tutti gli approfondimenti sulle cause dell’incidente mortale.