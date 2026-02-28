Milano: tram deragliato, acquisite le telecamere, pm in attesa atti fascicolo

Milano, 28 feb. (Adnkronos) – Sono state acquisite le telecamere presenti sul tram della linea 9 che nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 febbraio, è deragliato a Milano provocando due morti e decine di feriti. Le immagini, insieme a quelli presenti nella zona lungo viale Vittorio Veneto saranno visionate dagli investigatori per trovare riscontri al racconto dell’autista che, sentito subito dopo i fatti, ha detto di aver accusato un malore e di non essere riuscito ad azionare lo scambio. Il tram ha quindi deviato dalla direzione naturale e ha curvato a sinistra ad alta velocità finendo la sua corsa contro un palazzo all’angolo con via Lazzaretto. La pm Elisa Calanducci, titolare del fascicolo, è in attesa degli atti, tra cui il verbale reso dal conducente la cui posizione viene valutata dalla Procura. Tra i primi atti che saranno disposti ci sono le autopsie per i due passeggeri, sbalzati dall’urto, e una consulenza cinematica.