Una breve moratoria. Troppe le difficoltà di attuazione di quanto disposto dal Comune di Benevento a proposito del consumo dei pasti, quello domestico in classe mentre in refettorio accederebbero solo i bambini che usufruiscono del servizio mensa.

I dirigenti degli istituti che consentono di portarsi il pasto da casa hanno eccepito riserve in merito alla pulizia delle aule e sulla vigilanza. La questione sarà ulteriormente approfondita martedì prossimo, allorquando si riunirà il tavolo tecnico costituito dal servizio Istruzione del Comune ed i dirigenti scolastici e dal consigliere delegato Marcello Palladino. I dirigenti già in occasione della riunione di ieri della commissione mensa, hanno auspicato la compresenza in refettorio dei bambini iscritti alla mensa scolastica e quelli con pasto domestico, ovviamente suddividendo gli spazi in maniera adeguata sì da prevenire “contaminazioni”. Ma, la commissione mensa ha sollevato una serie di questioni, in particolare ha denunciato diversi punti del capitolato di gara che sarebbero inattuati.

