Sono in corso i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del piano viabile su due importanti arterie provinciali a servizio dei tra i Comuni di Durazzano e Sant’Agata de’ Goti, nonché sul tratto conclusivo della Fondo Valle Isclero.

Lo fa sapere il Presidente della Provincia Nino Lombardi che ha voluto sottolineare ancora una volta l’impegno profuso dagli Uffici e dai tecnici della Provincia per risolvere in concreto le criticità presenti sul territorio, mentre molti si attardano in chiacchiere fumose e prive di costrutto. . Lombardi ha ricordato come gli interventi per garantire la sicurezza stradale si 1.300 km. di strade provinciali possono essere avviati e realizzati in presenza di stanziamenti certi e al termine di rigorose procedure amministrative e tecniche.

