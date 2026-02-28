Un’intesa strategica con proiezione triennale (2026-2027-2028) rafforza il ruolo dell’azienda ospedaliera ‘San Pio’ nel panorama della formazione medico-chirurgica nazionale.
L’Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi) e la stessa azienda ospedaliera sottoscriveranno un protocollo di collaborazione per l’attivazione di stage formativi nell’ambito della ‘Scuola Nazionale Ospedaliera di Chirurgia’, evento di alta formazione promosso dalla più importante società scientifica di chirurgia.
Il protocollo verrà sottoscritto da Vincenzo Bottino presidente della società scientifica dei chirurghi ospedalieri e dalla direttrice generale del “San Pio” Maria Morgante.
