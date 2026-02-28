Non si placa la tempesta politica in seno alla Comunità Montana del Taburno. L’ultimo atto di una crisi che sembra ormai irreversibile è la destituzione della Segretaria generale, la dottoressa Moscato, decisa con quello che i rappresentanti di Noi di Centro definiscono senza mezzi termini un “blitz” da parte del Presidente dell’ente.

In una nota ufficiale i delegati di NdC hanno espresso una netta condanna nei confronti del provvedimento, definendolo “un atto inopportuno e inappropriato sotto il profilo politico”. Un’azione che, secondo gli esponenti del partito, risulterebbe “ingenerosa verso la professionalità” della segretaria uscente.

