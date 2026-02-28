Sul caso della chiusura del Centro di Salute Mentale (CSM) di Airola, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Falzarano passa alla…contromossa. Dopo il clamore mediatico suscitato dal provvedimento dell’Asl, il vicesindaco Michele Napoletano interviene con decisione per chiarire la posizione dell’esecutivo e, soprattutto, per mettere sul tavolo soluzioni concrete e immediate.

“Nessun silenzio da parte nostra”, esordisce Napoletano, smentendo le voci di un’amministrazione inerme. “Si è solo attenuato il rumore della cronaca, ma il lavoro dietro le quinte è incessante. C’è un grande equivoco da chiarire sulla vecchia struttura, ma al di là del passato, la nostra priorità è il presente”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia