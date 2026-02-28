Un equilibrio da ricostruire. E’ stato il chiodo fisso di Antonio Floro Flores nella settimana che porta alla sfida di Potenza e che anticipa anche il big match con il Catania. Non è una novità: l’infortunio di Simonetti non ha tolto al Benevento un semplice interprete, ma ha finito soprattutto per mettere in discussione quell’armonia tattica che la formazione giallorossa aveva raggiunto in entrambe le fasi proprio grazie al centrocampista scuola Roma. La sua assenza ha fatto perdere qualcosa alla Strega proprio da questo punto di vista e in campo si è notato subito, in particolare nelle ultime due partite contro Latina e Altamura. In cui si sono verificate situazioni diverse nello sviluppo, ma accounate da una gestione rivedibile delle transizioni negative, ossia delle fasi in cui il pallone viene perso e c’è bisogno di coordinamento nella riaggressione, ma anche di compattezza e capacità di lettura.

