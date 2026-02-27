I militari della Guardia di Finanza di Benevento hanno portato a termine un’operazione che ha condotto al sequestro di circa 300 peluche ‘Labubu’ contraffatti.

L’intervento è stato eseguito dai finanzieri della sezione Mobile del Nucleo di Polizia economico-finanziaria, i quali hanno effettuato l’accesso presso due empori situati nel territorio sannita.

Nel corso delle ispezioni, l’attenzione delle Fiamme Gialle è stata attirata dai noti pupazzetti – nati dall’estro di un artista di Hong Kong e distribuiti a livello globale dal colosso Pop Mart – che, per prezzi di vendita eccessivamente bassi, fattezze e confezionamento, hanno immediatamente destato sospetti circa la loro originalità.

