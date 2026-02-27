Clima teso nel Consiglio comunale di San Giorgio la Molara dello scorso 24 febbraio. Infatti, la minoranza di “Terre di lavoro”, dopo la discussione sul contenimento della spesa, ha abbandonato l’aula. Una dura presa di posizione contro l’impostazione adottata dall’amministrazione.

Al centro della contestazione vi è l’applicazione della normativa che consente, nei Comuni di piccole dimensioni, di attribuire ai componenti della Giunta la responsabilità degli uffici e dei servizi, anche con poteri tecnico-gestionali, in deroga al principio generale di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.

