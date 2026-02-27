Melizzano – Galietta e Cesare: “L’amministrazione resta indipendente”

Sull’elezione di Filomena Marcantonio a segretaria provinciale del Partito Democratico, svoltasi nel congresso del 21 febbraio, sono intervenuti il sindaco e il vicesindaco di Melizzano, Francesco Galietta e Vincenzo Cesare. Nell’esprimere parole di congratulazioni alla neo segretaria dei dem sanniti, Galietta e Cesare hanno colto l’occasione per ribadire la natura politica indipendente dell’amministrazione comunale melizzanese, che vede sedere in consiglio ben tre consiglieri aderenti al Pd – Vincenzo Insogna, Maurizio Russo e Vincenzo Crocetta – ma anche consiglieri di diversa sensibilità e appartenenza politica, come Silvano Battaglino di Forza Italia e Carmelo Moschella di Fratelli d’Italia, oltre agli indipendenti Michela Insogna, Alfonso Grasso, Amalia Meola e Domenico De Cicco. Il messaggio del primo cittadino e del suo vice è chiaro: non tutti proveniamo dalla stessa storia politica, ma siamo uniti nell’attività amministrativa.

