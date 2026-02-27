L.elettorale: Renzi, ‘Stabilicum non un dramma, ma Meloni si occupa solo della sua poltrona’

Roma, 27 feb (Adnkronos) – “Legge elettorale. Giorgia Meloni continua con i diversivi. Stavolta lo fa perché ha paura di perdere e dunque cambia le regole a un anno dal voto. Attenzione: aveva promesso le preferenze e invece copia l’Italicum – che tanto contestava – togliendo le preferenze che invece sull’Italicum c’erano”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

“Ricapitolando: 1) Meloni ha paura di perdere; 2) Meloni tradisce se stessa sulle preferenze; 3) Meloni cerca di dare un contentino a tutti gli alleati. Mia opinione: non è un dramma questa legge elettorale, tutt’altro -prosegue il leader di IV-. Ma è la conferma che Giorgia si occupa solo della sua poltrona e non degli interessi dei cittadini”.