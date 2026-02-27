L.elettorale: Conte, ‘da centrodestra legge ‘super truffa’, non è accettabile’

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Un superpremio di maggioranza che regala oltre 100 parlamentari alla coalizione che prende il 40% dei voti: per evitare di perdere le elezioni le stanno provando tutte, anche questa legge ‘super-truffa'”. Lo scrive Giuseppe Conte sui social. “Pensate un po’: se si va al voto con questa legge elettorale e passa il Sì al referendum, il Governo di turno – di destra, di centro o di sinistra che sia – potrà contare su un Parlamento ben lontano dall’espressione popolare. Una minoranza avrà tantissimi parlamentari in più con cui sceglierà il Presidente della Repubblica e i vari Organi di garanzia”.

“Un esempio attuale. Il Parlamento così composto potrà indicare i membri laici dei due nuovi Csm, uno per i giudici uno per i Pm. Un Parlamento così composto e un Presidente della Repubblica eletto da tale Parlamento indicheranno i membri laici dell’Alta Corte. In definitiva avremo membri ‘politici’ che andranno in questi organi con un mandato ben preciso (grazie anche a un sorteggio finto) e invece membri togati che invece ci capiteranno casualmente (grazie a un sorteggio puro da una platea di 9.000/10.000 giudici)”.

“Questo Governo è alla frutta. Sono al quarto anno di governo e anziché preoccuparsi delle vere urgenze di famiglie e imprese, disegnano scenari inquietanti: con il 40% di consenso ambiscono a uno strapotere per decidere tutto e soprattutto per mettersi al riparo dalle inchieste della magistratura. Tutto questo non è accettabile: la prima cosa da fare è dire No alla referendum salva-casta del 22 e 23 marzo”.