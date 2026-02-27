L.elettorale: Bonaccini, ‘Pd faccia battaglia per le preferenze’ (2)

(Adnkronos) – “Io sono convinto che noi potremmo vincere le elezioni politiche perché il Paese non sta meglio. Quando l’anno prossimo chiederanno agli italiani ‘come state rispetto a 5 anni fa?’, non diranno che stanno meglio. Il punto è se avranno fiducia in un’alternativa”, ha detto Bonaccini.

“Non basta solo essere contro la destra, ma dare l’idea che c’è già una proposta in campo. La prima cosa è l’unità delle coalizione. E’ la condizione indispensabile per vincere. Mai più divisi come nel 2022. A questo lo dico a chiunque, ai 5 Stelle, ad Avs e anche a Renzi. E pure a Calenda: è stato nostro capolista, i suoi valori sono equidistanti rispetto a noi e la destra? E per quanto mi riguarda, io dopo le primarie non ho perso un minuto a fare la guerra a Schlein”.

“E poi il programma. Pochi punti. I salari, il lavoro compreso quello autonomo, poi il tema della scuola e della sanità pubblica e infine quello della sicurezza che sta diventando finalmente centrale nel Pd. Deve essere una delle priorità del programma e ho apprezzato che ci sia stato un grande appuntamento con Schlein e gli amministratori a Bologna”. Ultimo punto è “come selezioniamo la classe dirigente. Io credo che dobbiamo fare una battaglia per le preferenze e dire no a un Parlamento di nominati”.