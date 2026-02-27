Tragedia sul lavoro ieri mattina a Casalduni, in un cantiere dove sono in corso lavorazioni per il tunnel che servirà a trasportare l’acqua dell’invaso di Campolattaro.

Un operaio 68enne, originario di Pompei, è caduto da un macchinario utilizzato per il getto del cemento. Gravissimi i traumi riportati nell’impatto al suolo, con ferite e lesioni che hanno condotto in breve tempo al decesso. Gli altri lavoratori sul posto hanno tentato il possibile per aiutarlo e lanciato l’allarme ai soccorsi, ma per il 68enne non c’è stato nulla da fare.

