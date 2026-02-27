Sono giorni carichi di interrogativi per il Benevento. Floro Flores è alle prese con scelte non semplici da fare in ogni reparto, in vista della sfida di domenica a Potenza che aprirà una settimana cruciale in ottica promozione, considerando anche le altre due partite (con Catania e Sorrento) da disputare nei sette giorni successivi. Il quadro appare tutt’altro che definito in casa Strega e gli ultimi due allenamenti a disposizione dell’allenatore giallorosso saranno decisivi per fare sintesi e sceglie la formazione da mandare in campo al ‘Viviani’. Che per ora è in alto mare. Floro Flores si porta dietro dubbi in ogni reparto, a cominciare dalla difesa dove non è detto che l’unica novità sia rappresentata dal ritorno tra i titolari di Saio, pronto a riprendersi il proprio posto al centro della retroguardia, a discapito di Caldirola.

