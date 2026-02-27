C’è un luogo a Bucciano dove l’eco delle voci del passato non si è mai spento del tutto. È l’antico lavatoio, un tempo cuore pulsante della quotidianità cittadina e oggi protagonista di un’importante opera di riqualificazione voluta dall’amministrazione comunale.

A dare l’annuncio della rinascita di questo spazio iconico è il sindaco Pasquale Matera, che con parole cariche di emozione ha descritto l’intervento come un ponte necessario tra la storia del borgo e il suo futuro.

