Via dei Martiri, piazza della Sapienza, via Enrico De Nicola. Strade e spazi rimasti fuori dagli interventi eseguiti grazie a un finanziamento regionale, e che ora saranno riqualificati attraverso un investimento del Comune. La procedura per l’assegnazione dell’appalto, dal valore di 140mila euro, è giunta al termine nei giorni scorsi. Dopo quattro sedute necessarie per visionare le offerte presentate dalle ditte, dai verbali è arrivato l’indirizzo per aggiudicare l’opera alla Raimo srl, azienda di Frigento, che ha presentato un ribasso del 31,78 per cento, per un importo dei lavori di 78.457 euro oltre Iva. Il settore tecnico, una volta verificato l’effettivo possesso dei requisiti generali, economici e tecnico-organizzativi, il 20 febbraio ha dato semaforo verde all’assegnazione alla srl irpina.

