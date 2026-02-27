La chiusura del Centro di Salute Mentale di Airola continua a sollevare un polverone politico. A intervenire con durezza è il consigliere comunale di opposizione Giuseppe Maltese, che inquadra la perdita del presidio sanitario non come un episodio isolato, ma come il sintomo di un declino più profondo del territorio.
Secondo Maltese, la soppressione del centro è infatti solo “la punta dell’iceberg del disagio nel nostro territorio, a causa di una cultura politica basata sul proprio orticello, interessata solo alle prossime elezioni”.
