Ucraina: media, ‘sventato a San Pietroburgo attentato contro alto ufficiale russo’**

Mosca, 26 feb. (Adnkronos) – Un attacco terroristico contro un alto funzionario del ministero della Difesa russo è stato sventato a San Pietroburgo. Lo ha riferito alla Ria Novosti l’Agenzia di sicurezza interna russa (Fsb), precisando che “sono state bloccate le attività illegali di due cittadini russi che, su ordine dei servizi segreti ucraini, stavano pianificando di commettere un attentato terroristico”.

Su istruzioni del loro referente ucraino – scrive l’agenzia di stampa russa – gli arrestati avevano piazzato una bomba sotto l’auto del funzionario del ministero della Difesa. Gli agenti dell’Fdb l’hanno trovata e disinnescata.