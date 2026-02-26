Turismo: la vera mozzarella? In mezzo al mare, tra Livorno e Olbia

Milano, 26 feb. (Adnkronos) – Riscrivete la geografia della mozzarella: lasciate stare Napoli e dintorni, quella vera, quella fresca appena fatta, la trovate in mezzo al mare, esattamente tra Olbia e Livorno o viceversa. Già perché da oggi, su Moby Fantasy e Moby Legacy, le due ammiraglie di Moby, arriva un vero e proprio caseificio: l’ ‘Angolo del Casaro’, realizzato insieme a ‘Latteria del Curatino’, un marchio di Podere dei Leoni e Comat. Non sarà un angolo di vendita, ma un vero e proprio laboratorio, dove un mastro casaro, appunto, preparerà mozzarelle di bufala e di latte vaccino, bocconcini, ciliegine e trecce, davanti agli occhi dei passeggeri, che potranno consumarle direttamente, ma anche, ovviamente, portarle a casa.

Dal punto di vista tecnico, il laboratorio di bordo consentirà una produzione continua e controllata. Ogni ciclo di lavorazione permetterà di realizzare circa nove chilogrammi di mozzarella ogni mezz’ora. E la stessa mozzarella sarà ovviamente alla base di tutte le preparazioni a bordo, dalla pizza, alle insalate, alla parmigiana, a tutti i piatti che la prevedono, di bufala o di latte vaccino.

D’altronde su cibo e ristorazione a bordo delle due navi il gruppo ha puntato da parecchio lanciando il format firmato Moby e Ligabue, che punta a rivoluzionare il concetto di cibo a bordo: ‘Gusti giusti’, un intero ponte dedicato ai punti di ristorazione, con ristorante gourmet, pizzeria, self service, pasta fresca, frutteria tanto altro e tutte le lavorazioni a vista, come in uno straordinario show cooking galleggiante, sempre contrassegnato da leggerezza, stagionalità e freschezza, con un’attenzione particolare alle materie prime. E innovazioni tecnologiche, dalle casse automatiche ai robottini che aiutano a sparecchiare, che velocizzano il servizio, collaborando e non- sottolineano dalla società- sostituendo personale.