Due inaugurazioni significative ieri mattina presso il presidio “Rummo” dell’azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento: una per una realtà compiuta, il nuovo reparto Neurologia, nel padiglione ‘Santa Teresa’, con venti posti letto di cui quattro per la Stroke Unit e palestra riabilitativa con possibilità di decongestionare il PS e la posa prima pietra per la Medicina Nucleare, un nuovo fabbricato con infrastrutture medicali all’avanguardia che dovrebbe essere pronta entro 2 anni e 2 mesi e con superficie di 2mila metri quadri e un investimento complessivo da 12 milioni.

A parlarne a margine della cerimonia inaugurazione la Dg del “San Pio”, Maria Morgante che ha espresso soddisfazione per quanto conseguito e quanto si inizia a intraprendere sul piano della realizzazione Medicina Nucleare. Soddisfazione per i 20 posti letto del nuovo reparto Neurologia, non più 10, con presidi tecnologici all’avanguardia, monitor multiparametro, con una stroke unit all’avanguardia e un contesto operativo adesso ancora più performante rispetto al precedente comunque ritenuto in linea con le necessità rete stroke regionale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia