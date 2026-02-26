Mensa scolastica sempre più nella bufera. Stavolta, per alcune decisioni assunte dal Comune di Benevento circa l’organizzazione del servizio.

Disposizioni contestate dall’opposizione consiliare, i componenti della commissione consiliare Istruzione Giovanna Megna, Maria Letizia Varricchio e Francesco Farese, che non esitano ad ipotizzare che l’amministrazione non abbia, come interesse prioritario, la salute e la sicurezza dei bambini: “Noi sappiamo bene da che parte stare, a tutela di bambini e famiglie e non a difesa dell’operatore economico che da settimane lamenta la disdetta di centinaia di pasti ogni giorno”. Infatti, dai 950 fruitori che era il numero standard in avvio di anno scolastico, ad inizio mese si era scesi a 700-750, ora risaliti ad 800. Mancano, quindi, all’appello 150 consumatori.

