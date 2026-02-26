Si è concluso con una condanna a 1 anno e 6 mesi di reclusione il processo a carico di un 36enne di Sant’Agata de’ Goti, accusato di maltrattamenti aggravati ai danni della madre e del fratello.

La sentenza, emessa dal giudice Maria Amoruso al termine del rito abbreviato, prevede la sospensione condizionale della pena, subordinata però a un obbligo preciso: la frequentazione di un percorso di recupero presso un centro antiviolenza.

