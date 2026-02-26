Momenti di grande apprensione ieri pomeriggio lungo il tratto della Statale Appia che attraversa la frazione di Tufara Valle. Un violento incidente stradale ha squarciato la quiete della zona, coinvolgendo tre vetture e provocando il ferimento di una ragazza. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento. Una vettura in transito ha urtato con estrema violenza due automobili parcheggiate a bordo strada, finendo per ribaltarsi completamente al centro della carreggiata.

