Sanremo, la scaletta della seconda serata: cantanti in gara oggi

Sanremo, 25 feb. (Adnkronos) – Dopo aver ascoltato ieri tutti i cantanti in gara quest’anno a Sanremo 2026, in occasione della seconda serata di oggi mercoledì 25 febbraio a esibirsi saranno solo la metà degli artisti (cioè 15). Patty Pravo apre il programma con la prima esibizione. A chiudere la serata sarà Ditonellapiaga.
Questo l’ordine di uscita dei 15 big in gara stasera:
01 – Patty Pravo – ‘Opera’
02 – LDA & AKA 7EVEN – ‘Poesie clandestine’
03 – Enrico Nigiotti – ‘Ogni volta che non so volare’
04 – Tommaso Paradiso – ‘I romantici’
05 – Elettra Lamborghini – ‘Voilà’