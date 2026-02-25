Il Pronto soccorso è in affanno e l’azienda ospedaliera ‘San Pio’ prova a correre ai ripari. Una delibera della direttrice generale Maria Morgante ha disposto l’avviso urgente per reperire medici in regime cooperazione coordinata da adibire ai cosiddetti codici minori.

Al momento operano solo sei specializzandi e due specialisti che assicurano 98 ore per settimana. Giudicato assolutamente necessario aumentare il monte disponibilità con altre 78 ore e almeno altri tre professionisti.

