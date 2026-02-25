Milano: gip, ‘Cinturrino ha sparato per uccidere Mansouri, nessun dubbio’

Milano, 25 feb. (Adnkronos) – Il poliziotto del commissariato Mecenate Carmelo Cinturrino quando ha sparato contro Abderrahim Mansouri, 28 anni, voleva ucciderlo. Ne è convinto il gip di Milano Domenico Santoro che non ha convalidato il fermo, non sussistendo il pericolo di fuga, ma ha lasciato l’assistente capo in carcere. “Le caratteristiche e le modalità dell’azione compiuta dal Cinturrino appaiono chiaramente assistite da un grave quadro indiziario della volontà omicida”.

In particolare, “il tipo di arma usata, la sua micidialità, la posizione reciproca tra aggressore e vittima (con quest’ultima in una sostanziale posizione di fuga), le capacità dell’indagato nel maneggiare e utilizzare l’arma, la parte vitale del corpo del Mansouri oggetto di mira (il cranio) e, conseguentemente, attinta risultano univoca dimostrazione dell’intento del Cinturrino di uccidere il Mansouri, senza che spazio possa in atto aprirsi a dubbi sul reale suo volere”, scrive il gip nel suo provvedimento. L’ipotesi che l’agente si sia spaventato perché il 28enne volesse impugnare o gettare una pietra a una distanza di circa 25 metri o che il colpo sia stato esploso solo per spaventare il giovane pusher suonano come deboli ipotesi di difesa.

Contro l’agente non solo “l’assenza di una concreta minaccia”, ma anche “l’elevato lasso temporale (ben oltre il grave ritardo) decorso fra lo sparo e la richiesta di intervento dei soccorsi sanitari. Questo ampio arco temporale (ben 22 minuti) appare ascrivibile alla volontà” del poliziotto di lasciare morire il giovane di origine marocchina. Cinturrino tranquillizzò tutti i colleghi dicendo di aver chiamato la centrale operativa e il 118, mentre la chiamata è delle ore 17.55, ovvero 22 minuti dopo lo sparo, collocabile alle ore 17.33. “La morte del Mansouri è certificata come avvenuta alle ore 18.31” e testimoni e sanitari presenti indicano, in modo concorde, che il 28enne “non mori sul colpo ma diede segni di vita”. Una contestazione su cui manca una “valida motivazione”: nell’interrogatorio Cinturrino “si è limitato a dichiarare di aver versato in uno stato di panico per le conseguenze che egli avrebbe potuto patire” chiosa il giudice.