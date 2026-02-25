Leonardo: Cingolani, siamo sulla strada giusta, sono i risultati che avevamo in mente

Roma, 25 feb. – (Adnkronos) – In Leonardo “penso che abbiamo raggiunto i risultati ‘giusti’, quelli che avevamo in mente” quando è iniziata la trasformazione sostenuta negli ultimi tre anni dall’attyuale management. Lo ha sottolineato l’ad del gruppo Roberto Cingolani presentando i risultati 2025, dell’ultimo anno del suo mandato. “Abbiamo portato avanti una interessante trasformazione negli ultimi 3 anni con una crescita dei ricavi (+10,9% lo scorso anno) incoraggiante ma è ancora di più quella dell’Ebita”. “All’inizio – ha ammesso – non eravamo soddisfatti, l’obiettivo era quello di un cash flow” più ‘interessante’ (+20,5% sul 2024) “ma ora siamo sulla strada giusta”.

Cingolani ha evidenziato il calo del debito (-67% nei tre anni) “grazie a risparmi, efficienza e razionalizzazione del portafoglio ma anche alla maggiore generation di cash”. Focus anche sui dividendi “che all’inizio erano modesti, ma sono cresciuti nel triennio del 275%, con un rendimento dell’1,1% in linea con concorrenza europea, mentre prima eravamo al di sotto” di questo yield. “Vorrei che Leonardo fosse sempre attraente per gli investitori” ha concluso, spiegando che sull’ammontare del dividendo 2025 “stiamo finendo i calcoli, dipenderà dai conti. E’ tempo di una ambiziosa ma razionale allocazione del capitale”.